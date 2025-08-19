Семьи с детьми в Новосибирске с 2026 года смогут получать новую выплату

С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут претендовать на новую ежегодную выплату, которая предполагает возврат части НДФЛ, уплаченного за предыдущий год.
По словам декана факультета права НИУ ВШЭ, профессора Вадима Виноградова, право на выплату получат семьи, где дети младше 18 лет (или 23 лет при очном обучении), родители уплатили НДФЛ за прошлый год, не имеют долгов по алиментам, а среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума в регионе проживания.
Для расчета среднедушевого дохода суммируются доходы всех членов семьи за год, делятся на 12 месяцев и количество членов семьи. Если результат ниже 1,5-кратного прожиточного минимума в регионе, семья соответствует критериям, пишет «Прайм».
Размер выплаты, как пояснил эксперт, рассчитывается как разница между НДФЛ по ставке 13% и 6% от дохода за прошлый год. Например, при доходе 900 000 рублей в год НДФЛ по ставке 13% составит 117 000 рублей, а по ставке 6% — 54 000 рублей. Таким образом, выплата составит 63 000 рублей.
Заявление на получение выплаты можно будет подать с 1 июня по 1 октября 2026 года через Социальный фонд России, МФЦ или портал госуслуг. При этом получение этой выплаты не повлияет на право семьи на другие меры социальной поддержки.