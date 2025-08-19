Как вернуть ребёнка в учебный режим без слёз и истерик: 5 рабочих способов

Если есть возможность, не нагружайте ребёнка кружками и дополнительными занятиями в первую неделю. Резкое увеличение когнитивной и физической нагрузки после отдыха перегружает префронтальную кору (отвечает за контроль, планирование) и лимбическую систему (эмоции), провоцируя раздражительность или апатию. Вместо кружков предложите выбор восстановительных активностей: сенсорные игры для малышей (лего, песок), свободное рисование, чтение «для души», прогулка в парке или просто час тишины в своей комнате. Внимательно наблюдайте за состоянием — если ребёнок вялый или капризный после школы, отмените даже запланированную активность. Дайте время адаптироваться: и тело, и мозг нуждаются в разогреве. Пусть возвращение будет плавным: с прогулками, временем для отдыха и возможностью расслабиться после школы. Важно: сниженная концентрация или забывчивость — не лень, а признак адаптации. Не стоит ожидать идеальной включённости ребёнка в учебный процесс с первых дней.