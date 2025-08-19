Ричмонд
Трамп заявил о подготовке к встрече Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп во вторник, 19 августа, подтвердил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во время саммита с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза.

Трамп сообщил, что начата подготовка к возможной встрече между Путиным и Зеленским, место проведения которой будет определено позже.

По словам Трампа, после этой встречи может состояться трехсторонний формат переговоров с участием лидеров США, России и Украины.

— Я позвонил президенту Путину и начал организацию встречи в месте, которое еще будет определено, между президентом Путиным и президентом Зеленским. После этой встречи у нас будет трехсторонняя встреча, в которую войдут два президента и я, — написал Трамп в соцсети X.

Кроме того, Трамп отметил, что гарантии безопасности для Украины будут предоставлены европейскими странами при координации с США.

В понедельник, 18 августа, в Белом доме в Вашингтоне состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Главная тема саммита — урегулирование конфликта между Киевом и Москвой. В рамках встречи политики сделали множество значимых заявлений. «Вечерняя Москва» собрала главные из них.

