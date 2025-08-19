Новейшие способы лечения бесплодия обсудят эксперты на конференции «Репродуктивные технологии сегодня и завтра»

Одним из самых ярких событий конференции станет благотворительный забег, все средства от которого будут переданы в фонд «Скорей добрей» для реализации проекта «Забота с первых дней». Проект помогает детям с рождения и до трех лет, родители которых оказались в сложных жизненных ситуациях.