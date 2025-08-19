Ричмонд
Новейшие способы лечения бесплодия обсудят эксперты на конференции «Репродуктивные технологии сегодня и завтра»

Ведущие врачи соберутся с 3 по 6 сентября в Сочи.

Источник: Комсомольская правда

С 3 по 6 сентября 2025 года на федеральной территории «Сириус» пройдет юбилейная XXXV-я международная конференция «Репродуктивные технологии сегодня и завтра», организатором которой ежегодно выступает Российская Ассоциация репродукции человека (РАРЧ).

Мероприятие, давно зарекомендовавшее себя как одна из наиболее авторитетных площадок для обмена опытом, соберет в Сочи медиков разных специальностей: репродуктологов, эмбриологов, урологов-андрологов, акушеров-гинекологов, врачей клинической лабораторной диагностики, генетиков, эндокринологов и многих других.

Специалисты, занимающиеся изучением, диагностикой, лечением и профилактикой проблем, связанных с репродуктивным здоровьем человека, обсудят новейшие технологии, помогающие парам преодолеть трудности при зачатии и вынашивании ребенка. Ежегодно участники конференции подробно разбирают актуальные вопросы, связанные с лечением мужского и женского бесплодия, делятся мнениями и опытом, предлагают решения для сложных ситуаций.

«Междисциплинарная программа конференции позволит нам обсудить широкий ряд вопросов в области мужского и женского бесплодия, обменяться опытом решения ежедневных практических задач», — отметил президент РАРЧ, генеральный директор клиники «Международный Центр Репродуктивной Медицины» (МЦРМ), доктор медицинских наук, профессор Владислав Корсак.

В программе конференции запланированы круглые столы, дебаты и мастер-классы, во время которых участники подробно разберут разнообразные аспекты репродуктивной медицины. Основное внимание будет уделено таким важным вопросам, как сохранение фертильности, программам скрининга, современным подходам к стимуляции яичников, новым репродуктивным технологиям, неблагоприятным исходам эмбриологического этапа, нюансам ведения беременности, а также эмбриологическим, андрологическим, правовым и этическим проблемам вынашивания ребенка и родов после вспомогательных репродуктивных технологий.

«Помимо этого, запланированы видеозаписи операций, симпозиумы, выступления зарубежных коллег, секция молодых ученых, научно-практические семинары, посвященные важнейшим вопросам репродукции», — рассказал профессор Владислав Корсак.

В рамках конференции пройдут симпозиумы Международной федерации обществ фертильности (IFFS) и Международной федерации акушерства и гинекологии (FIGO), а также секция молодых ученых. Гости «Сириуса» примут участие в традиционных научно-практических семинарах по хирургии, психологии, эмбриологии, андрологии, генетике и междисциплинарному взаимодействию.

Одним из самых ярких событий конференции станет благотворительный забег, все средства от которого будут переданы в фонд «Скорей добрей» для реализации проекта «Забота с первых дней». Проект помогает детям с рождения и до трех лет, родители которых оказались в сложных жизненных ситуациях.