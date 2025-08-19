Ричмонд
План Ковёр введён в аэропорту Волгограда

План «Ковёр» был введён в аэропорту Волгограда в целях обеспечения безопасности воздушного движения в 01:10 по московскому времени. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

А ранее мэрия Белгорода сообщила, что информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы готовящейся атаке ВСУ на Белгород с использованием более тысячи дронов, является ложной. Отмечается, что видеообращение от имени мэра Валентина Демидова — это фейк, созданный с помощью нейросетей. Признаки монтажа очевидны: неестественная мимика, искажение изображения и артефакты вокруг лица, что свидетельствует о применении технологии дипфейка.