Мединский назвал фейком ролик о «возвращении Аляски»

— Мне прислали это видео, их много — подобных видео — не только про Аляску… Это дипфейк, причем дипфейк плохо сделанный. Потому что, если смотреть внимательно, там мимика не совпадает с произносимым текстом, — сказал Мединский, подчеркнув, что Аляска была продана, а не сдана в аренду, передает агентство «Прайм».