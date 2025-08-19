Мединский назвал фейком ролик о «возвращении Аляски»

В социальных сетях распространяется фейковый ролик, в котором утверждается, что помощник президента России Владимир Мединский якобы заявил о скором истечении срока аренды Аляски Соединенными Штатами.
Распространители фейка утверждают, что этот вопрос обсуждался на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. При анализе ролика выявились признаки монтажа.
Владимир Мединский назвал это видео дипфейком.
— Мне прислали это видео, их много — подобных видео — не только про Аляску… Это дипфейк, причем дипфейк плохо сделанный. Потому что, если смотреть внимательно, там мимика не совпадает с произносимым текстом, — сказал Мединский, подчеркнув, что Аляска была продана, а не сдана в аренду, передает агентство «Прайм».
Ранее главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян во вторник, 22 июля, опубликовала сделанное с помощью искусственного интеллекта дипфейк-видео с ее лицом и голосом, которое украинцы стали распространять в Сети.
Кроме того, Симоньян выразила обеспокоенность тенденциями развития искусственного интеллекта (ИИ). По ее мнению, ИИ, активно внедряемый во все сферы, в будущем может представлять серьезную угрозу для человечества.