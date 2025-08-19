Ричмонд
Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 19 августа 2025

+27 градусов и небольшой дождь ожидается в Иркутске 19 августа.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 19 августа 2025 обещает переменную облачность и небольшой дождь днем. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, воздух прогреется до +25…+27 градусов, температура ночью +12…+14. В пригородной зоне ожидается гроза, ветер северо-западный 3−8 м/с.

Погода в Иркутске 19 августа 2025.

— Переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, утром туманы, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.

В Приангарье столбик термометра поднимется до +22…+27 градусов, однако если будет облачно, то до +15…+20. Температура ночью +9…+14, при прояснении +2…+7. Вот что обещает погода в Иркутске 19 августа 2025.