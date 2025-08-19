Что нельзя делать на Преображение Господне 19 августа: традиции и запреты праздника рассказали новосибирцам

Преображение Господне — один из двунадесятых праздников православной церкви. Он установлен в память о событии, описанном в Евангелии: во время молитвы на горе Фавор лицо Иисуса Христа засияло, а одежды стали белыми, и апостолы услышали глас Божий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте».