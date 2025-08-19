Что нельзя делать на Преображение Господне 19 августа: традиции и запреты праздника рассказали новосибирцам

В этот понедельник православные верующие отмечают Преображение Господне, которое в народе известно как Яблочный Спас. Праздник связан не только с церковными обрядами, но и с народными традициями и запретами.
Преображение Господне — один из двунадесятых праздников православной церкви. Он установлен в память о событии, описанном в Евангелии: во время молитвы на горе Фавор лицо Иисуса Христа засияло, а одежды стали белыми, и апостолы услышали глас Божий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте».
С древних времён в этот день принято освящать плоды нового урожая. Утром верующие приходят в храм с корзинами яблок, груш, слив, меда и колосьев пшеницы. После литургии священник благословляет дары, и они становятся символом благодарности Богу. Освящённые яблоки раздают близким, угощают соседей и приносят на могилы усопших.
АиФ-Новосибирск рассказал, что на столе 19 августа обязательно должны быть блюда из яблок: пироги, шарлотка, варенье, компоты и десерты. Такой стол считается залогом благополучия в семье.
Согласно традиции, в этот день нельзя ругаться, ссориться, заниматься тяжёлым физическим трудом и отказывать в помощи нуждающимся. А женщины верили, что до Преображения нельзя есть яблоки — первые плоды стоит попробовать только после освящения.