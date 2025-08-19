Женщины служат фронту и тылу, приближая Победу

18 августа запустили всероссийский социально-просветительский проект «Женщины Победы». В рамках него женщины-военные, медики, добровольцы, военкоры получат поддержку.
Идея создать социально-просветительский проект «Женщины Победы» появилась у его автора Виктории Рашиной еще в самом начале проведения специальной военной операции. В одном прифронтовом госпитале она познакомилась с девушкой-военным, которая на тот момент была там единственной женщиной.
— Стало понятно, что у нас есть определенные потребности, особенности, которые необходимо учитывать, — говорит Виктория. — Для решения этих задач девушкам необходимо держаться вместе. Проект направлен на комплексную помощь женщинам, которые трудятся на благо Родины: правовую, психологическую, гуманитарную и образовательную. Большую поддержку для запуска проекта «Женщины Победы» оказал Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина. Вместе они запустили линейку инклюзивной женской одежды — она сочетает в себе удобство и стиль, а также благодаря особенностям кроя подходит для людей с протезами.
— Тема специальной военной операции и поддержки бойцов представляет из себя одну из ключевых задач сейчас, — рассказывает заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова. — Университеты со всех уголков страны собирают гуманитарную помощь, она тоннами отправляется на фронт. Школьники и студенты пишут письма, делятся своей любовью и теплом с бойцами, а это так им необходимо.
С давних времен огромное количество женщин работало над приближением Победы. Сейчас эта ситуация не изменилась, а потому особенно важно говорить об их нуждах.
— Каждая из женщин, даже в зоне проведения боевых действий, остается именно женщиной, — рассказывает депутат Мосгордумы и Герой России Аркадий Корольков. — Им несколько сложнее, чем мужчинам, для них необходимо создавать особые условия. Мы все знаем, что наши женщины самые красивые, самые гордые, самые сильные — и коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут. Этот проект просто необходим для всех нас. Мы должны поддержать наших великих женщин великой страны.
При разговоре о девушкахвоинах важно помнить о том, что необходимо формировать этот героический образ в умах молодежи через фильмы и медиа. В Москве как раз идет ежедневная работа для реализации нескольких проектов, посвященных популяризации такого образа.
— Мы занимается созданием общего ценностного поля, мы говорим о неравнодушии к себе и окружающим, — рассказывает заместитель генерального директора «АНО Диалог регионы» Юлия Аблец. — Вчера завершился фестиваль новых медиа, на котором мы говорили о том, что для молодых людей очень важно рассказывать историю через героев. Им нужны образцы для подражания. Проект помогает нам показать этих героинь, которые защищают и заботятся о своей Родине. Сейчас мы активно выпускаем книги, песни, посвященные им, и благодаря этому у молодых людей появляются медиасигналы — они сами начинают более бережно относиться к Родине.
По словам создателей проекта, ежедневно женщины вносят огромный вклад в общую Победу. Это касается не только бойцов, но и военных корреспондентов и волонтеров тыла — они помогают решать те вопросы, которые сейчас поставлены перед Россией.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Валерий Белгородский, ректор Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина:
— Почти все войны начинали мужчины, а вот лицо Победы всегда было женским. Именно поэтому, когда наши преподаватели посещали зону СВО, они особенно интересовались теми проблемами, с которыми сталкиваются женщины-бойцы. Необходимо, чтобы женщины, которые куют нашу Победу, чувствовали себя комфортно на фронте и в любых условиях ощущали себя женщинами.