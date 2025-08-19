Женщины служат фронту и тылу, приближая Победу

— Мы занимается созданием общего ценностного поля, мы говорим о неравнодушии к себе и окружающим, — рассказывает заместитель генерального директора «АНО Диалог регионы» Юлия Аблец. — Вчера завершился фестиваль новых медиа, на котором мы говорили о том, что для молодых людей очень важно рассказывать историю через героев. Им нужны образцы для подражания. Проект помогает нам показать этих героинь, которые защищают и заботятся о своей Родине. Сейчас мы активно выпускаем книги, песни, посвященные им, и благодаря этому у молодых людей появляются медиасигналы — они сами начинают более бережно относиться к Родине.