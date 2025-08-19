Ричмонд
+22°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вооружённые силы Украины пытаются атаковать Волгоград беспилотниками

В ночь с 18 на 19 августа в Волгограде прозвучала серия взрывов. Согласно предварительным данным, силы ПВО работают по воздушным целям в небе над городом. Такой информацией делится SHOT.

Источник: Life.ru

Как сообщают местные жители, всего в Волгограде прозвучало от четырёх до десяти взрывов. Первый из них прогремел в 01:20, после чего с 01:40 раздалась серия громких звуков.

Дроны летели на очень низкой высоте. По словам очевидцев, БПЛА двигались со стороны населённого пункта Большие Чапурники. Предварительно, силы противовоздушной обороны поразили уже два беспилотника. Официальных сообщений о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее в белгородской мэрии опровергли сообщения о якобы готовящемся ударе ВСУ по городу с применением свыше тысячи беспилотников. Отмечается, что для распространения дезинформации противник использовал дипфейк. Признаки монтажа очевидны: неестественная мимика, искажение изображения и артефакты вокруг лица.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше