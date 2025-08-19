В ГД рассказали о возможности отказаться от массовых обзвонов с 1 сентября

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Россияне с 1 сентября 2025 года смогут через личный кабинет на сайте мобильного оператора или в приложении полностью отказаться от массовых обзвонов или разрешить звонки только от определенных организаций, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
«С 1 сентября 2025 года в России начнет действовать новый порядок борьбы со спам- и мошенническими звонками. Организации, осуществляющие массовые обзвоны, будут обязаны заключить договор с оператором связи и предоставить ему информацию о своих контактных данных и целях звонков. Эти сведения автоматически передаются между операторами, а на экране телефона абонента при входящем вызове будет отображаться маркировка — кто звонит и с какой целью», — сказал он.
Депутат добавил, что в законодательстве понятие «массового вызова» специально не закреплено в четкой формулировке.
«Это сделано осознанно — чтобы не дать возможности мошенникам обойти нормы закона, подгоняя свои схемы под формальные определения. Однако под массовыми вызовами, в широком смысле, понимаются автоматические или полуавтоматические звонки от различных организаций, компаний или сервисов, направленные большому числу абонентов — например, с предложением услуг, рекламой или иными уведомлениями», — объяснил Немкин.
По его словам, массовые обзвоны могут быть и легальными — например, напоминания от клиник, оповещения госслужб, уведомления банков, но нередко они используются для фишинга, социальной инженерии или дезинформации. В отдельных случаях такие атаки даже перегружают линии связи, мешая работе экстренных служб и бизнеса, предупредил парламентарий.
«Звонить без договора и четко обозначенной цели станет нельзя. При заключении договора компания указывает оператору, что именно она планирует обзванивать абонентов, и с какой целью. Это позволит автоматически маркировать вызовы и давать абоненту возможность заранее понять — стоит ли брать трубку», — сказал он.
Депутат рассказал, что у граждан появится простой инструмент благодаря новым нормам.
«Через личный кабинет на сайте оператора или в приложении можно будет полностью отказаться от массовых вызовов или разрешить звонки только от определенных организаций. Эта опция заработает с 1 сентября 2025 года», — отметил Немкин.
По мнению депутата, мошенники будут пытаться подделывать отображаемые названия и номера, поэтому «маркировка — не панацея, а один из элементов защиты».