В ГД рассказали о возможности отказаться от массовых обзвонов с 1 сентября

«С 1 сентября 2025 года в России начнет действовать новый порядок борьбы со спам- и мошенническими звонками. Организации, осуществляющие массовые обзвоны, будут обязаны заключить договор с оператором связи и предоставить ему информацию о своих контактных данных и целях звонков. Эти сведения автоматически передаются между операторами, а на экране телефона абонента при входящем вызове будет отображаться маркировка — кто звонит и с какой целью», — сказал он.