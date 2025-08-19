Раскрыт способ извлечь доход из придомового имущества

Согласно Жилищному кодексу РФ, общее имущество принадлежит всем хозяевам помещений на праве общей долевой собственности. Это несущие конструкции здания, зоны общего пользования, инженерные системы, крыша, подвалы, земельный участок под домом и рядом с ним, детские и спортивные площадки. Все это может приносить пассивный доход, если об этом договорятся на общем собрании собственников.