Магнитная буря 19 августа 2025 года: вихрь геоударов обрушится на Землю из-за двух гигантских пятен на Солнце

В середине августа 2025 года геомагнитная обстановка ухудшится, что может отразиться на самочувствии метеочувствительных людей.
По данным Лаборатории солнечной астрономии, даже слабые магнитные бури способны вызывать головные боли, слабость и перепады настроения у людей, чувствительных к космической погоде.
Солнечная активность в августе.
Специалисты сообщили, что в середине августа солнечная активность остается умеренной. Вечером 17 августа в 22:58 по московскому времени зафиксирована вспышка класса C3.3, относящаяся к низкой интенсивности. Утром 18 августа новых вспышек на Солнце не наблюдалось, а индекс F10.7, характеризующий уровень солнечного радиоизлучения, стабильно составляет 145 единиц, что указывает на умеренную активность.
Прогноз на 19 августа.
Ученые из Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики спрогнозировали магнитную бурю уровня G1 (Kp=5) 19 августа 2025 года. Вероятность ее возникновения оценивается в 66%, тогда как вероятность слабых геомагнитных возмущений составляет 30%, а спокойной магнитосферы — лишь 4%. По их данным, возмущения начнутся около 6:00 утра и продолжатся до полудня, после чего наступит временное затишье. К 18:00 геомагнитная активность вновь усилится, а максимальный индекс Ap достигнет 25, что значительно выше показателей соседних дней (около 15).
Причины и последствия магнитных бурь.
Магнитные бури возникают из-за взаимодействия магнитного поля Земли с солнечным ветром — потоком заряженных частиц, исходящих от Солнца. Вспышки и корональные выбросы массы усиливают солнечный ветер, вызывая колебания магнитосферы. Интенсивность бурь оценивается по шкале G (от G1 до G5) или индексу Kp (от 0 до 9). Даже слабая буря уровня G1 может повлиять на здоровье метеочувствительных людей и функционирование технических систем.
Ученые отметили, что тщательное наблюдение за солнечной активностью позволяет точнее прогнозировать геомагнитные возмущения и снижать их негативное воздействие.