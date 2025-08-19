Магнитная буря 19 августа 2025 года: вихрь геоударов обрушится на Землю из-за двух гигантских пятен на Солнце

Ученые из Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики спрогнозировали магнитную бурю уровня G1 (Kp=5) 19 августа 2025 года. Вероятность ее возникновения оценивается в 66%, тогда как вероятность слабых геомагнитных возмущений составляет 30%, а спокойной магнитосферы — лишь 4%. По их данным, возмущения начнутся около 6:00 утра и продолжатся до полудня, после чего наступит временное затишье. К 18:00 геомагнитная активность вновь усилится, а максимальный индекс Ap достигнет 25, что значительно выше показателей соседних дней (около 15).