Мерц: Встреча Путина и Зеленского может состояться в течение двух недель

Канцлер Германии Фридрих Мерц во вторник, 19 августа, заявил, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский могут встретиться в течение двух недель.

По словам Мерца, во время переговоров в Вашингтоне, где президент США Дональд Трамп принимал европейских лидеров и Зеленского, был сделан перерыв, во время которого Трамп провел телефонный разговор с Путиным.

— В то время американский президент поговорил с президентом РФ по телефону и договорился о встрече президентов России и Украины в течение следующих двух недель. Эта встреча состоится в месте, которое еще предстоит согласовать, — сообщил Мерц журналистам.

Канцлер Германии также добавил, что после возможной встречи Путина и Зеленского Трамп планирует организовать трехстороннюю встречу с участием всех трех лидеров, передает ТАСС.

В понедельник, 18 августа, в Белом доме в Вашингтоне состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Главная тема саммита — урегулирование конфликта между Киевом и Москвой. В рамках встречи политики сделали множество значимых заявлений. «Вечерняя Москва» собрала главные из них.

