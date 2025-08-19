Иркутск и Маньчжурия стали городами-побратимами

Особое внимание стороны уделят туризму. Иркутск активно развивает инфраструктуру для привлечения российских и иностранных гостей, а в Маньчжурии регулярно проходят крупные мероприятия, такие как фестиваль ледовых скульптур. В 2023 году аналогичный проект успешно реализовали в Иркутске, и теперь города планируют обмениваться опытом в этой сфере.