Иркутск и Маньчжурия стали городами-побратимами

Мэр Иркутска Руслан Болотов и первый заместитель мэра Маньчжурии Чан Цин подписали соглашение об установлении дружественных отношений между городами. Маньчжурия, ближайший к столице Прибайкалья китайский город, стала 16-м побратимом Иркутска.
Этот шаг открывает новый этап в развитии двустороннего сотрудничества. Основными направлениями партнерства станут медицина, культура, инвестиции, образование, наука, спорт и совместные творческие проекты.
— Уверен, что это соглашение укрепит социально-экономические связи между нашими городами и откроет новые возможности для жителей, — отметил Руслан Болотов в своем телеграмм-канале.
Особое внимание стороны уделят туризму. Иркутск активно развивает инфраструктуру для привлечения российских и иностранных гостей, а в Маньчжурии регулярно проходят крупные мероприятия, такие как фестиваль ледовых скульптур. В 2023 году аналогичный проект успешно реализовали в Иркутске, и теперь города планируют обмениваться опытом в этой сфере.
