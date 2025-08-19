Ричмонд
Иркутск и Маньчжурия стали городами-побратимами

Основными направлениями партнерства станут медицина, культура, инвестиции, образование.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Мэр Иркутска Руслан Болотов и первый заместитель мэра Маньчжурии Чан Цин подписали соглашение об установлении дружественных отношений между городами. Маньчжурия, ближайший к столице Прибайкалья китайский город, стала 16-м побратимом Иркутска.

Этот шаг открывает новый этап в развитии двустороннего сотрудничества. Основными направлениями партнерства станут медицина, культура, инвестиции, образование, наука, спорт и совместные творческие проекты.

— Уверен, что это соглашение укрепит социально-экономические связи между нашими городами и откроет новые возможности для жителей, — отметил Руслан Болотов в своем телеграмм-канале.

Особое внимание стороны уделят туризму. Иркутск активно развивает инфраструктуру для привлечения российских и иностранных гостей, а в Маньчжурии регулярно проходят крупные мероприятия, такие как фестиваль ледовых скульптур. В 2023 году аналогичный проект успешно реализовали в Иркутске, и теперь города планируют обмениваться опытом в этой сфере.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в иркутском аэропорту задержаны вылеты трех рейсов из-за позднего прибытия самолетов.