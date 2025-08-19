Ричмонд
С 1 сентября хабаровчане смогут покупать билеты на поезд по биометрии

Изменятся правила посадки в железнодорожный транспорт.

Источник: Правительство Хабаровского края

С 1 сентября 2025 года купить билеты и сесть на поезд дальнего следования в России можно будет по биометрии, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на РИА Новости.
Изменения внесены в правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте. Идентификация пассажиров, при наличии технической возможности у перевозчика, будет проводиться при помощи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системы (ЕБС).

Также по-прежнему возможно будет купить билеты и обычным способом.

Напомним, в поезде из Хабаровска в Приморье по решению суда появится вагон-ресторан.