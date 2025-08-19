Новый этнопарк планируют построить в Хабаровске

Новый объект будет представлять собой этнографическую деревню и станет настоящим местом притяжения туристов.
«В точке притяжения туристов предполагается обустроить традиционную русскую деревню, китайскую и корейскую пагоды, а также нанайское стойбище. Кроме этого, на территории этнопарка планируется строительство конгресс-холла, а также ресторана кухонь народов мира», — рассказала начальник городского управления международных связей Ирина Фирсакова.
Отметим, на туристическом сайте города прошло голосование за выбор названия для нового объекта. Он будет называться «Момур» («Большая река»). В ближайшее время работы по проектированию и утверждению концепции объекта продолжатся.