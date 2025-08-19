Макрон объявил, когда объявят место встречи Путина и Зеленского

Срочная новость.
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что место для двусторонней встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским будет определено «в ближайшие часы». Такое заявление Макрон сообщил журналистам.
