Власти Новосибирска обсуждают дату открытия станции метро «Спортивная»

Чиновники мэрии Новосибирска контролируют завершение работ на станции метро «Спортивная». Ее открытие запланировано на сентябрь 2025 года — точная дата сейчас обсуждается.
На данный момент строительство станции завершено на 99%. Уже установили навигационные таблички и указатели для пассажиров, а поезда начали делать технические остановки. В июне мэр Максим Кудрявцев сообщал, что перед подрядчиком поставлена задача обеспечить строительную готовность станции к 1 сентября.
Напомним, строить многострадальную станцию метро начали в Новосибирске еще в 2019 году. Сроки ее сдачи неоднократно переносили.