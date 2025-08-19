Власти Новосибирска обсуждают дату открытия станции метро «Спортивная»

На данный момент строительство станции завершено на 99%. Уже установили навигационные таблички и указатели для пассажиров, а поезда начали делать технические остановки. В июне мэр Максим Кудрявцев сообщал, что перед подрядчиком поставлена задача обеспечить строительную готовность станции к 1 сентября.