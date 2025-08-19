Ричмонд
Власти Новосибирска обсуждают дату открытия станции метро «Спортивная»

Станцию планируют запустить в сентябре.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Чиновники мэрии Новосибирска контролируют завершение работ на станции метро «Спортивная». Ее открытие запланировано на сентябрь 2025 года — точная дата сейчас обсуждается.

На данный момент строительство станции завершено на 99%. Уже установили навигационные таблички и указатели для пассажиров, а поезда начали делать технические остановки. В июне мэр Максим Кудрявцев сообщал, что перед подрядчиком поставлена задача обеспечить строительную готовность станции к 1 сентября.

Напомним, строить многострадальную станцию метро начали в Новосибирске еще в 2019 году. Сроки ее сдачи неоднократно переносили.