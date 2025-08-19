Новосибирский механизатор получил президентскую награду за достижения в сельском хозяйстве

Торжественная церемония состоялась 16 августа, когда были отмечены заслуги выдающихся деятелей Сибирского федерального округа.
Эта серебряная с позолотой награда считается редкой — за 19 лет существования её удостоились около тысячи человек. Для Холодова это не первое признание — в 2024 году он получил почетную грамоту от регионального Минсельхоза.
Кроме того, указом президент наградил заместителя начальника цеха предприятия «Анозит» Сергея Терентьева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Коллектив компании «ФайберТрейд», производящей оборудование для телекоммуникаций, удостоился благодарности за вклад в развитие радиоэлектронной промышленности.
