Новосибирский механизатор получил президентскую награду за достижения в сельском хозяйстве

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении механизатора племзавода «Ирмень» Михаила Холодова медалью «За заслуги в области сельского хозяйства».

Источник: Reuters

Торжественная церемония состоялась 16 августа, когда были отмечены заслуги выдающихся деятелей Сибирского федерального округа.

Эта серебряная с позолотой награда считается редкой — за 19 лет существования её удостоились около тысячи человек. Для Холодова это не первое признание — в 2024 году он получил почетную грамоту от регионального Минсельхоза.

Кроме того, указом президент наградил заместителя начальника цеха предприятия «Анозит» Сергея Терентьева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Коллектив компании «ФайберТрейд», производящей оборудование для телекоммуникаций, удостоился благодарности за вклад в развитие радиоэлектронной промышленности.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске предлагают зарплату трактористам в 110 тысяч рублей.