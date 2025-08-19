Ричмонд
Бастрыкину доложат о разрушающемся доме на улице Тельмана в Новосибирске

Зданию 66 лет, и, по словам местных жителей, за это время в нем ни разу не проводился капитальный ремонт.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался домом на улице Тельмана в Новосибирске, который был построен в 1959 году. Его жильцы уверяют, что за эти 66 лет в здании ни разу не проводился капитальный ремонт, из-за чего разрушаются фасад и комнаты, а также есть риск воспламенения ветхой проводки.

По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка по статье 293 УК РФ («Халатность»).

Доклад о ходе проверки Александр Бастрыкин поручил предоставить руководителю местного следственного управления Евгению Долгалеву.