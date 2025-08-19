Около 20 тысяч человек остались без света из-за аварии в Финляндии

В третьем по величине городе Финляндии, Тампере, произошел крупный сбой в системе энергоснабжения, оставивший без электричества более 19 тысяч человек, что составляет примерно десятую часть населения города.
Как сообщает Yle, причиной отключения стало повреждение главного трансформатора. По словам генерального директора сетевой компании Tampereen Energia Петри Сихво, авария произошла в ночь на 16 августа, и подобные поломки трансформаторов случаются крайне редко. Рассматривается версия, что причиной сбоя могла стать гроза, для подтверждения которой запрошены данные у метеорологического института.
Несмотря на масштаб аварии, электроснабжение было восстановлено менее чем за 40 минут. Поврежденный трансформатор отправлен на диагностику и ремонт, его функции временно выполняет резервное оборудование, говорится в сообщении.
