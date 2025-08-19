Бастрыкин заинтересовался ветхим домом в Новосибирске, где живут люди

Согласно информации в социальных сетях, жильцы дома на улице Тельмана в Новосибирске вынуждены существовать в неприемлемых условиях. Здание было возведено в 1959 году, и с тех пор капитальный ремонт в нем ни разу не осуществлялся. В результате протечек крыши происходит разрушение фасада и внутренних помещений, а также существует опасность возгорания из-за устаревшей электропроводки.