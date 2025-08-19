Бастрыкин заинтересовался ветхим домом в Новосибирске, где живут люди

Зданию уже 66 лет и оно крайне нуждается в ремонте. Из-за протечек кровли разрушаются фасад и комнаты, есть риск воспламенения ветхой проводки.
Глава Следственного комитета РФ инициировал получение отчета о продвижении в расследовании дела о нарушении прав на жилье обитателей одного из домов в Новосибирской области.
Согласно информации в социальных сетях, жильцы дома на улице Тельмана в Новосибирске вынуждены существовать в неприемлемых условиях. Здание было возведено в 1959 году, и с тех пор капитальный ремонт в нем ни разу не осуществлялся. В результате протечек крыши происходит разрушение фасада и внутренних помещений, а также существует опасность возгорания из-за устаревшей электропроводки.
В связи с этими обстоятельствами следственные органы СК России по Новосибирской области проводят предварительную проверку по статье 293 Уголовного кодекса РФ (ненадлежащее исполнение должностных обязанностей).
Помимо этого, в рамках проверки будут установлены все ответственные лица, допустившие столь длительное игнорирование проблем жильцов, и дана правовая оценка их действиям. Особое внимание будет уделено выяснению причин бездействия управляющих компаний и муниципальных органов.