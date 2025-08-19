Юрист разъяснил, что россияне не могут получить в наследство

В России право на компенсацию морального вреда не передается наследникам, если суд не принял решение о взыскании при жизни потерпевшего. Если же суд вынес такое решение до смерти потерпевшего, наследники получают право на эту компенсацию в пределах стоимости унаследованного имущества. При прекращении уголовного дела из-за смерти обвиняемого потерпевшие могут требовать компенсацию через гражданский иск за счет наследственного имущества.