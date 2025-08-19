Для ветеранов труда ввели новые правила: что нужно знать

Об этом сообщила кандидат юридических наук Ирина Сивакова, передает ИА DEITA.RU.
Эти изменения призваны упростить процедуру подтверждения статуса и получения льгот для ветеранов. Основное нововведение заключается в том, что сведения о выданных удостоверениях ветерана труда теперь размещаются в Единой цифровой платформе в социальной сфере.
Эта платформа, которая с этого года заменила прежнюю систему ЕГИССО, обеспечивает автоматическую передачу данных о статусе гражданина во все государственные органы и учреждения, имеющие доступ к ней.
Это означает, что информация о том, что человек является ветераном труда и имеет право на соответствующие льготы, будет автоматически поступать во все необходимые инстанции без необходимости предоставлять дополнительные документы или подтверждения.
На практике это значительно упростит жизнь ветеранов: подтверждать свой статус больше не потребуется через дополнительные бюрократические процедуры или личное обращение. Всё будет происходить автоматически через систему.
Кроме этого, через портал «Госуслуги» реализована система уведомлений, которая информирует граждан о мерах социальной поддержки, положенных им в связи со статусом «ветеран труда». Таким образом, у ветеранов появится возможность своевременно узнавать о доступных льготах и услугах без необходимости самостоятельного обращения в органы соцзащиты.
Эти нововведения направлены на повышение эффективности и прозрачности системы социальной поддержки ветеранов труда, а также на снижение бюрократической нагрузки на граждан. В результате получение льгот станет более удобным и быстрым для тех, кто заслужил их за свой трудовой стаж и вклад в развитие страны.