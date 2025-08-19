В Хабаровске провели высокотехнологичную операцию по лечению эпилепсии

В Хабаровске на базе Краевой клинической больницы имени Владимирцева успешно выполнили сложную нейрохирургическую операцию для лечения эпилепсии. Процедура проведена в рамках федерального проекта, стартовавшего в 2021 году, который позволяет помочь пациентам с фармакорезистентной формой заболевания. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Хабаровск — единственный город на Дальнем Востоке, где проводятся такие операции. Мастер-класс для местных врачей провел академик РАН, главный внештатный нейрохирург Минздрава России Владимир Крылов. Во время показательной операции пациенту удалили участок мозга, провоцирующий приступы, что значительно улучшит его качество жизни.
С 2021 года в регионе прооперировали уже 18 пациентов, но потребность оценивается в 100 случаев ежегодно. В планах — создание на базе больницы функционального центра для лечения эпилепсии, куда смогут обращаться жители всего Дальнего Востока.
Проект реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», направленного на развитие высокотехнологичной медицины в регионах.