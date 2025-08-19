Эндокринолог назвала ситуации, когда прием Оземпика безопасен

Препараты для снижения веса Ozempic, изначально созданные для лечения диабета, сегодня принимают миллионы людей по всему миру. Врач-эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала «Доктор Павлова» и книги «Обман веществ» Зухра Павлова рассказала KP.RU, как обезопасить себя при приеме таких средств.
— Очень важно, что подобные препараты должен назначать врач. И он прописывает лекарство в дозировках, которые соответствуют состоянию здоровья пациента. И, особенно на первых порах, контролирует, как организм реагирует на терапию, — подчеркнула эксперт.
По словам Павловой, особенно важно в первые недели терапии находиться под контролем врача. В это время наблюдение должно быть более частым, чтобы вовремя заметить возможные осложнения. Со временем контроль может стать реже, но полностью отказываться от него нельзя.
— Пациенту стоит насторожиться и обратиться к врачу, если появляются ухудшение самочувствия или побочные эффекты, о которых специалист заранее не предупреждал, — добавила медик.
Специалист подчеркнула, что подобные препараты должны назначаться только врачом. В России одобрены аналоги с лираглутидом, семаглутидом и тирзепатидом.