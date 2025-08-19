Ричмонд
В Магаданской области закрыли часть трассы «Колыма»: виноват сель

В Магаданской области часть трассы «Колыма» размыло из-за селя.

Источник: Комсомольская правда

В Магаданской области 19 августа закрыли несколько участков федеральной трассы «Колыма» из-за ливней и схода селя. Об этом информирует пресс-служба Минтранса региона.

«Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области сообщает о закрытии федеральной автомобильной дороги Р-504 “Колыма” на 1116+220 для всех видов транспорта, в связи с размывом дорожного полотна», — сказано в релизе.

Позже в ведомстве сообщили о повреждении моста через реку Мякит и селевом потоке на 1548 километре трассы. На этих участках движение транспорта также ограничили.

Накануне в Магаданской области на сутки была закрыта для проезда трасса Колчаковский ключ — Клепка. Причиной также назывались неблагоприятные погодные условия.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии на Эльбрусе сошел сель: грязекаменная масса спустилась по южном склону вулкана.

Также сообщалось, что МЧС Кабардино-Балкарии показало момент сход селя в Тырныаузе, фото и видео здесь на KP.RU.