В Магаданской области закрыли часть трассы «Колыма»: виноват сель

В Магаданской области 19 августа закрыли несколько участков федеральной трассы «Колыма» из-за ливней и схода селя. Об этом информирует пресс-служба Минтранса региона.
«Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области сообщает о закрытии федеральной автомобильной дороги Р-504 “Колыма” на 1116+220 для всех видов транспорта, в связи с размывом дорожного полотна», — сказано в релизе.
Позже в ведомстве сообщили о повреждении моста через реку Мякит и селевом потоке на 1548 километре трассы. На этих участках движение транспорта также ограничили.
Накануне в Магаданской области на сутки была закрыта для проезда трасса Колчаковский ключ — Клепка. Причиной также назывались неблагоприятные погодные условия.
Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии на Эльбрусе сошел сель: грязекаменная масса спустилась по южном склону вулкана.
