В Хабаровске 3 сентября временно отключат мобильный интернет

В день проведения Парада Победы 3 сентября в Хабаровском крае возможны перебои в работе мобильного интернета и временные ограничения сотовой связи в районах большого скопления людей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Введение ограничений связано с усилением мер безопасности, направленных на предотвращение возможных угроз, в том числе с использованием дронов. Временные перебои в работе связи не распространятся на проводной интернет и Wi-Fi сети.
Правительство Хабаровского края просит с пониманием отнестись к возможным неудобствам и заранее подготовиться: снять наличные для оплаты товаров и услуг в случае сбоев в работе банковских терминалов, предупредить близких о запасных каналах коммуникации и заблаговременно скачать файлы или необходимую информацию на мобильные устройства, чтобы они были доступны в режиме офлайн. Также остается возможность связаться с экстренными службами по номеру 112.