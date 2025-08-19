В Хабаровске 3 сентября временно отключат мобильный интернет

Правительство Хабаровского края просит с пониманием отнестись к возможным неудобствам и заранее подготовиться: снять наличные для оплаты товаров и услуг в случае сбоев в работе банковских терминалов, предупредить близких о запасных каналах коммуникации и заблаговременно скачать файлы или необходимую информацию на мобильные устройства, чтобы они были доступны в режиме офлайн. Также остается возможность связаться с экстренными службами по номеру 112.