Ричмонд
+22°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон опоздал на встречу Зеленского с европейскими лидерами в Вашингтоне

Президент Франции Эммануэль Макрон пропустил встречу президента Украины Владимира Зеленского с другими европейскими лидерами в Вашингтоне из-за своего позднего прибытия в Соединенные Штаты. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Президент Франции Эммануэль Макрон пропустил встречу президента Украины Владимира Зеленского с другими европейскими лидерами в Вашингтоне из-за своего позднего прибытия в Соединенные Штаты. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Остается неизвестным, планировал ли Макрон изначально принять участие в этих переговорах, или его опоздание стало причиной пропуска встречи. Телеканал BFMTV отметил, что Макрон прибыл в Белый дом последним из европейских лидеров.

В понедельник, 18 августа, в Белом доме в Вашингтоне состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В рамках встречи политики сделали множество значимых заявлений. «Вечерняя Москва» собрала главные из них.

Позже Трамп подтвердил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во время саммита с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза. Трамп сообщил, что начата подготовка к возможной встрече между Путиным и Зеленским, место проведения которой будет определено позже.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше