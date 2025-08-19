Макрон опоздал на встречу Зеленского с европейскими лидерами в Вашингтоне

Позже Трамп подтвердил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во время саммита с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза. Трамп сообщил, что начата подготовка к возможной встрече между Путиным и Зеленским, место проведения которой будет определено позже.