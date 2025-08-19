Макрон опоздал на встречу Зеленского с европейскими лидерами в Вашингтоне

Президент Франции Эммануэль Макрон пропустил встречу президента Украины Владимира Зеленского с другими европейскими лидерами в Вашингтоне из-за своего позднего прибытия в Соединенные Штаты. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
Остается неизвестным, планировал ли Макрон изначально принять участие в этих переговорах, или его опоздание стало причиной пропуска встречи. Телеканал BFMTV отметил, что Макрон прибыл в Белый дом последним из европейских лидеров.
В понедельник, 18 августа, в Белом доме в Вашингтоне состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В рамках встречи политики сделали множество значимых заявлений. «Вечерняя Москва» собрала главные из них.
Позже Трамп подтвердил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во время саммита с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза. Трамп сообщил, что начата подготовка к возможной встрече между Путиным и Зеленским, место проведения которой будет определено позже.