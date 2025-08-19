Ричмонд
ВСУ ударили по больнице и нефтезаводу в Волгограде

В Волгоградской области зафиксирована массированная атака беспилотников, в результате которой обломки БПЛА вызвали возгорание кровли здания одного из корпусов больницы № 16 и на территории НПЗ. Такое заявление опубликовала пресс-служба губернатора региона Андрея Бочарова.

