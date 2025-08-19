ВСУ ударили по больнице и нефтезаводу в Волгограде

Срочная новость В Волгоградской области зафиксирована массированная атака беспилотников, в результате которой обломки БПЛА вызвали возгорание кровли здания одного из корпусов больницы № 16 и на территории НПЗ. Такое заявление опубликовала пресс-служба губернатора региона Андрея Бочарова.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше