В Новосибирске начата проверка после инцидента с самолетом авиакомпании S7

В прокуратуре подчеркнули, что посадка в аэропорту Норильска прошла без каких-либо отклонений от нормы. На борту находились 152 человека, включая 14 несовершеннолетних. В настоящее время проводится тщательный технический осмотр для оценки состояния всех систем самолета. Для осуществления обратного рейса из Новосибирска подготовлен резервный самолет, вылета которого ожидают более шестидесяти пассажиров.