В Новосибирске начата проверка после инцидента с самолетом авиакомпании S7

Зафиксировано срабатывание сигнализации о сбое в работе гидросистемы самолета. Перелету это никак не помешало, но разобраться во всех обстоятельствах крайне важно.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура инициировала расследование инцидента, произошедшего с воздушным судном авиаперевозчика S7 Airlines, известной как «Сибирь». Объектом проверки стала нештатная ситуация, возникшая во время выполнения рейса по маршруту Новосибирск — Норильск.
Согласно информации, предоставленной Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, 18 августа на борту лайнера сработала сигнализация, указывающая на неполадки в функционировании гидравлической системы.
В прокуратуре подчеркнули, что посадка в аэропорту Норильска прошла без каких-либо отклонений от нормы. На борту находились 152 человека, включая 14 несовершеннолетних. В настоящее время проводится тщательный технический осмотр для оценки состояния всех систем самолета. Для осуществления обратного рейса из Новосибирска подготовлен резервный самолет, вылета которого ожидают более шестидесяти пассажиров.
По результатам проверки будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования, направленные на обеспечение безопасности полетов и предотвращение подобных инцидентов в будущем. Особое внимание уделяется выяснению причин срабатывания сигнализации и полноте проведенных предполетных проверок.