В России хотят запретить экстремистские номера автомобилей: виноваты шесть букв

В России призвали изъять из оборота автомобильные номера с буквенными комбинациями, которые могут быть расценены как пропаганда и публичная демонстрация символики экстремистских организаций. С таким предложением выступил Национальный автомобильный союз (НАС).
Речь идёт о буквенных комбинациях АУЕ* и ВОР на госномерах автомобилей. Первая может быть интерпретирована как отсылка к движению «Арестантское уголовное единство»*, которое признано экстремистским и запрещено на территории РФ. Слово ВОР также может рассматриваться, как демонстрирование символики криминальной субкультуры, пишет «Известия» со ссылкой на вице-президента НАС Яна Хайцеэра.
В документе указано также, что такие комбинации букв в госномерах автомобилей стали предметом перепродажи, их стоимость может достигать нескольких миллионов рублей.
Авторы инициативы предлагают не только не регистрировать новые номера с такими комбинациями, но и изъять уже существующие.
Ранее сообщалось, что в России могут запретить автомобильные номера, на которых имеются три шестерки или буквы, образующие провокационное сочетание, отсылающее к нецензурной лексике.
*Движение признано экстремистским и запрещено в России.