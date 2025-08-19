В России хотят запретить экстремистские номера автомобилей: виноваты шесть букв

Речь идёт о буквенных комбинациях АУЕ* и ВОР на госномерах автомобилей. Первая может быть интерпретирована как отсылка к движению «Арестантское уголовное единство»*, которое признано экстремистским и запрещено на территории РФ. Слово ВОР также может рассматриваться, как демонстрирование символики криминальной субкультуры, пишет «Известия» со ссылкой на вице-президента НАС Яна Хайцеэра.