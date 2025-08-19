Ричмонд
В России хотят запретить экстремистские номера автомобилей: виноваты шесть букв

НАС призвал изъять из оборота автомобильные номера с буквами АУЕ* и ВОР.

Источник: Комсомольская правда

В России призвали изъять из оборота автомобильные номера с буквенными комбинациями, которые могут быть расценены как пропаганда и публичная демонстрация символики экстремистских организаций. С таким предложением выступил Национальный автомобильный союз (НАС).

Речь идёт о буквенных комбинациях АУЕ* и ВОР на госномерах автомобилей. Первая может быть интерпретирована как отсылка к движению «Арестантское уголовное единство»*, которое признано экстремистским и запрещено на территории РФ. Слово ВОР также может рассматриваться, как демонстрирование символики криминальной субкультуры, пишет «Известия» со ссылкой на вице-президента НАС Яна Хайцеэра.

В документе указано также, что такие комбинации букв в госномерах автомобилей стали предметом перепродажи, их стоимость может достигать нескольких миллионов рублей.

Авторы инициативы предлагают не только не регистрировать новые номера с такими комбинациями, но и изъять уже существующие.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить автомобильные номера, на которых имеются три шестерки или буквы, образующие провокационное сочетание, отсылающее к нецензурной лексике.

Как номера автомобилей влияют на жизнь их владельцев, читайте здесь на KP.RU.

*Движение признано экстремистским и запрещено в России.