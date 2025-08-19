Школы в Новосибирской области утвердят свои требования к форме учеников

ГОСТ устанавливает обязательные нормы к качеству материалов и пошиву школьной одежды.
В Новосибирской области все государственные и муниципальные школы придерживаются унифицированных требований к школьной форме, которые утверждены на уровне региональной власти. Школы в своей работе могут использовать ГОСТ, но имеют возможность разрабатывать свои собственные правила, учитывая пожелания родителей и учеников. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ», школы обладают автономией в установлении требований к внешнему виду учеников, однако не могут принуждать к приобретению формы у конкретного поставщика.
Действующий ГОСТ определяет обязательные требования к качеству используемых материалов и технологиям пошива школьной одежды. Производители обязаны следовать этим стандартам для обеспечения безопасности и удобства детей.
Следовательно, региональные и федеральные нормы позволяют образовательным учреждениям проявлять гибкость в вопросах школьной формы, при этом сохраняя единые стандарты в отношении её качества.