Школы в Новосибирской области утвердят свои требования к форме учеников

В Новосибирской области все государственные и муниципальные школы придерживаются унифицированных требований к школьной форме, которые утверждены на уровне региональной власти. Школы в своей работе могут использовать ГОСТ, но имеют возможность разрабатывать свои собственные правила, учитывая пожелания родителей и учеников. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».