Владивостокцы просят мэрию разогнать стихийный рынок на популярном пляже

Усугубляет ситуацию отсутствие инфраструктуры на пляже. Администрация Владивостока инициировала передачу этой территории из собственности Минобороны городу хотя бы в оперативное управление и в 2022 даже разогнала предпринимателей, которые вели на пляже мелкий сезонный бизнес: сдавали в аренду домики и беседки, держали несколько точек общепита. Вместе с кафе, домиками и беседками были ликвидированы как самовольные постройки детская площадка и санитарный блок. Однако муниципальных удобств тут ещё не появилось, потому что территория муниципальной так и не стала. Для китайцев и остальных гостей установили плакаты с предупреждениями, что стеклянную и фарфоровую «гальку» вывозить с пляжа нельзя, но интуристов это не останавливает.