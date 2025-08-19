Первые полицейские прибыли к «Крокус Сити Холлу» через шесть минут после начала атаки

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года во время концерта группы «Пикник». По данным следствия, двое сотрудников полиции, обеспечивавших порядок в зале, находились на службе без огнестрельного оружия по устному указанию командира. В результате нападения погибло 149 человек, один человек пропал без вести, еще 609 получили ранения.