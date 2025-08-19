Ричмонд
Первые полицейские прибыли к «Крокус Сити Холлу» через шесть минут после начала атаки

Полиция приехала к «Крокусу» через шесть минут после начала атаки.

«Согласно сведениям дежурного УМВД России по Красногорску, в 20:05 прибыл пеший наряд патрульно-постовой службы в составе двоих сотрудников. В дальнейшем к месту происшествия последовательно подтягивались другие подразделения полиции и Росгвардии», — сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОхранявшие порядок в «Крокусе» полицейские были без оружия.

В документах уточняется, что нападение началось у входа № 14. Уже в 20:02 террористы стреляли по посетителям внутри зала, а к 20:13 нападавшие покинули здание, сели в автомобиль и скрылись. По видеозаписям установлено, что атака длилась около 13−14 минут.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года во время концерта группы «Пикник». По данным следствия, двое сотрудников полиции, обеспечивавших порядок в зале, находились на службе без огнестрельного оружия по устному указанию командира. В результате нападения погибло 149 человек, один человек пропал без вести, еще 609 получили ранения.