В Иркутске возобновили реставрацию Дома актера

Новый подрядчик — компания из Красноярска — уже приступил к работе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Реставрация Дома актера в Иркутске продолжаются после смены подрядчика. Как сообщили КП-Иркутск в службе по охране объектов культурного наследия региона, памятник архитектуры 19 века начали восстанавливать в 2022 году за счет областного бюджета. Первоначальная стоимость работ составляла 181 миллион рублей, но первый подрядчик, взявшийся за проект без предоплаты, столкнулся с финансовыми трудностями.

— За время его работы были демонтированы лепнина, старинные деревянные элементы и фасадная облицовка, а также построен цокольный этаж, увеличивший площадь здания с 500 до 976 квадратных метров. Однако к концу 2024 года стройка застопорилась, и власти расторгли контракт, — рассказывают в службе.

После пересмотра сметы с учетом текущих рыночных цен общая стоимость реставрации выросла до 210 млн рублей. Новый подрядчик — компания из Красноярска — уже приступил к работе. Строителям пришлось начинать с расчистки территории и устранения дефектов, допущенных предыдущей бригадой. Завершить реставрацию планируют к 30 июня 2026 года.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что сквер в Академгородке Иркутска передадут в собственность муниципалитета.