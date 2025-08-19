В Иркутске возобновили реставрацию Дома актера

— За время его работы были демонтированы лепнина, старинные деревянные элементы и фасадная облицовка, а также построен цокольный этаж, увеличивший площадь здания с 500 до 976 квадратных метров. Однако к концу 2024 года стройка застопорилась, и власти расторгли контракт, — рассказывают в службе.