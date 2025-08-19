В Соцфонде назвали среднюю пенсию по старости в России

В России по состоянию на 1 июля 2025 года средняя пенсия по старости превысила 25 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда РФ, сообщает РИА Новости.
Согласно данным Соцфонда, на 1 июля средний размер пенсии по старости в России составил 25 тыс. 98 рублей в месяц.
Также уточняется, что средняя пенсия по старости у неработающих пенсионеров составила 25,8 тыс. рублей, тогда как у работающих — 22,1 тыс. рублей.
