Эксперт Пейрис: новая пандемия неизбежна, однако мир к ней не готов

«Нам действительно необходимо уделять гораздо больше внимания тому, как мы справимся с будущими пандемиями, поскольку возникновение новой пандемии абсолютно неизбежно», — приводит слова Пейриса газета South China Morning Post. «COVID-19 ясно показал нам, что пандемии могут быть крайне разрушительными не только для здоровья, но и для экономического и социального благополучия», — добавил вирусолог.