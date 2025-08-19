Ричмонд
В Сургуте подрядчик налоговой обанкротился: в Москве возбудили дело

Налоговая служба ХМАО подала заявление в арбитражный суд Москвы о банкротстве компании «Парк Инвест». Она должна отвечала за стройку здания ФНС в Сургуте за 949,5 рублей. Об этом сообщает NEFT в своем telegram-канале.

Контракт стоимостью 949,5 миллиона рублей был заключен в 2023 году.

«Арбитражный суд Москвы по заявлению налоговой службы ХМАО возбудил дело о банкротстве компании “Парк Инвест”, которая должна была построить новое здание ФНС в Сургуте почти за 1 миллиард рублей», — написано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что жителю Нефтеюганска, обвиняемому в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, отменили вынесенный ранее оправдательный приговор. Сумма оказалась более 100 миллионов рублей.