В Сургуте подрядчик налоговой обанкротился: в Москве возбудили дело

Контракт стоимостью 949,5 миллиона рублей был заключен в 2023 году.
Налоговая служба ХМАО подала заявление в арбитражный суд Москвы о банкротстве компании «Парк Инвест». Она должна отвечала за стройку здания ФНС в Сургуте за 949,5 рублей. Об этом сообщает NEFT в своем telegram-канале.
«Арбитражный суд Москвы по заявлению налоговой службы ХМАО возбудил дело о банкротстве компании “Парк Инвест”, которая должна была построить новое здание ФНС в Сургуте почти за 1 миллиард рублей», — написано в сообщении.
