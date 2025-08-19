Путин наградил новосибирского тракториста медалью за работу

Торжественная церемония состоялась 16 августа, когда были отмечены заслуги выдающихся деятелей Сибирского федерального округа. Этот высокий знак признания подчеркивает многолетний добросовестный труд Михаила Холодова, его неоценимый вклад в развитие агропромышленного комплекса региона и достижение высоких показателей в производстве сельскохозяйственной продукции.