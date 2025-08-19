Путин наградил новосибирского тракториста медалью за работу

Сибиряк трудится на племзаводе «Ирмень», награду получил за многолетнюю добросовестную работу.
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении механизатора племзавода «Ирмень» Михаила Холодова медалью «За заслуги в области сельского хозяйства».
Торжественная церемония состоялась 16 августа, когда были отмечены заслуги выдающихся деятелей Сибирского федерального округа. Этот высокий знак признания подчеркивает многолетний добросовестный труд Михаила Холодова, его неоценимый вклад в развитие агропромышленного комплекса региона и достижение высоких показателей в производстве сельскохозяйственной продукции.
Награждение состоялось в рамках мероприятий, посвященных Дню работника сельского хозяйства, и стало ярким свидетельством того, как государство ценит и поддерживает тех, кто своим трудом обеспечивает продовольственную безопасность страны.