Ричмонд
+21°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин наградил новосибирского тракториста медалью за работу

Сибиряк трудится на племзаводе «Ирмень», награду получил за многолетнюю добросовестную работу.

Сибиряк трудится на племзаводе «Ирмень», награду получил за многолетнюю добросовестную работу.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении механизатора племзавода «Ирмень» Михаила Холодова медалью «За заслуги в области сельского хозяйства».

Торжественная церемония состоялась 16 августа, когда были отмечены заслуги выдающихся деятелей Сибирского федерального округа. Этот высокий знак признания подчеркивает многолетний добросовестный труд Михаила Холодова, его неоценимый вклад в развитие агропромышленного комплекса региона и достижение высоких показателей в производстве сельскохозяйственной продукции.

Награждение состоялось в рамках мероприятий, посвященных Дню работника сельского хозяйства, и стало ярким свидетельством того, как государство ценит и поддерживает тех, кто своим трудом обеспечивает продовольственную безопасность страны.