Politico: Словакия не может запретить частным компаниям поставки оружия на Украину

Позже фотограф Associated Press Ефрем Лукацкий опубликовал на своей странице в Facebook* первое фото украинской баллистической ракеты «Фламинго». По его словам, ракета, производящаяся на Украине и уже запущенная в серийное производство, способна преодолевать расстояние три тысячи километров.