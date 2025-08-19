Ричмонд
Politico: Словакия не может запретить частным компаниям поставки оружия на Украину

Словацкие частные оружейные компании продолжают поставлять вооружение на Украину, и правительство страны не может этому препятствовать. Об этом заявил госсекретарь словацкого министерства обороны Игорь Мелихер в комментарии газете Politico.

По словам Мелихера, Словакия придерживается общих европейских ценностей и уважает принципы свободного рынка, что делает невозможным ограничение деятельности оборонных предприятий. Большая часть продукции, производимой этими компаниями, продается западным странам, которые и решают вопрос о конечном получателе вооружения, говорится в статье.

Украина «очень близка» к созданию собственных баллистических ракет, сообщил министр обороны страны Денис Шмыгаль. Отмечается, что на Украине были выделены «значительные финансы» на создание этого вида оружия.

О том, что на Украине началось массовое производство баллистической ракеты малой дальности «Сапсан» с боевой частью массой 480 килограммов, сообщило 23 июня издание The Times. Боеголовка такой ракеты якобы способна «достать до Москвы».

Позже фотограф Associated Press Ефрем Лукацкий опубликовал на своей странице в Facebook* первое фото украинской баллистической ракеты «Фламинго». По его словам, ракета, производящаяся на Украине и уже запущенная в серийное производство, способна преодолевать расстояние три тысячи километров.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.