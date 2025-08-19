Ричмонд
В огромные очереди за доступной рыбой встали хабаровчане

Первая в сезоне акция прошла в рамках краевого проекта «Доступная рыба».

Источник: Соцсети

В Хабаровске в воскресенье, 17 августа, у магазина «Крайрыбакколхозсоюз» на улице Запарина выстроились длинные очереди. Десятки горожан пришли за «Доступной рыбой» с раннего утра, ещё до открытия торговой точки. Люди занимали места заранее, чтобы успеть приобрести продукцию по сниженным ценам.

Первая в сезоне акция прошла в рамках краевого проекта «Доступная рыба». В продаже были горбуша, кета, минтай, мойва, навага и сельдь. Самой дешёвой оказалась камбала — её стоимость составила 39 рублей за килограмм.

По словам самих покупателей, спрос объясняется не только низкой ценой, но и свежестью продукции. Подобные ярмарки позволяют как существенно экономить семейный бюджет, так и угостить родных вкусными блюдами из морской рыбы.

Акция продолжится и в других районах края. Так, сегодня, 19 августа, торговля по сниженным ценам пройдёт в Охотске и селе Булгин, а 20 августа — в посёлках Аэропорт и Морской.