В огромные очереди за доступной рыбой встали хабаровчане

В Хабаровске в воскресенье, 17 августа, у магазина «Крайрыбакколхозсоюз» на улице Запарина выстроились длинные очереди. Десятки горожан пришли за «Доступной рыбой» с раннего утра, ещё до открытия торговой точки. Люди занимали места заранее, чтобы успеть приобрести продукцию по сниженным ценам.