Врач назвала факторы, которые губительны для способности женщины к зачатию

Женский организм очень чувствителен к различным нагрузкам и стрессам. Это напрямую отражается на репродуктивном здоровье. Сегодня нарушения менструального цикла встречаются в 7,5 раза чаще, чем в конце 1980-х годов. Акушер-гинеколог, ведущий научный сотрудник ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Екатерина Шереметьева назвала KP.RU факторы, которые губительны для способности женщины к зачатию.
— Избыточный вес и ожирение связаны с такими последствиями, как бесплодие, выкидыши, преждевременные роды, мертворождение, врожденные аномалии и недоношенность, а также с высоким риском кесарева сечения и сокращением периода грудного вскармливания, -поделилась Шереметьева.
Особую нагрузку на женское здоровье создает ненормированный рабочий день и стрессы, когда совмещаются работа, учеба и ночные смены. Недостаток физической активности и стремление к экстремальному снижению веса до «идеалов красоты» только усиливают риски.
По словам специалиста, именно сочетание этих факторов может серьезно осложнять возможность женщины забеременеть и выносить здорового ребенка. Врач посоветовала внимательно относиться к образу жизни и следить за своим здоровьем, чтобы минимизировать негативные последствия.