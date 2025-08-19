Во Владивостоке будут реконструировать сложный перекрёсток в Снеговой Пади

В микрорайоне уже выполняется капитальный ремонт улицы Адмирала Горшкова с расширением до двух полос для выезда на объездную дорогу между Седанкой и Патроклом. Также по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» проводится комплексный ремонт улицы Анны Щетининой. Там обновляют проезжую часть и тротуары на участке от пересечения с Адмирала Горшкова до дома номер 26, а также ремонтируют часть Адмирала Горшкова от пересечения улиц Русская и Бородинская до поворота на Анны Щетининой. Отдельно на днях завершено обустройство тротуаров, ведущих от микрорайона «Изумрудный» к району Снеговая Падь.