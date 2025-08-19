Во Владивостоке будут реконструировать сложный перекрёсток в Снеговой Пади

Специалисты приступили к подготовке рабочей документации для реконструкции одного из самых сложных перекрёстков Владивостока — улиц Анны Щетининой и Выселковой. Как сообщила пресс-служба городской администрации, работы планируют проводить в несколько этапов, при этом основной этап ремонта дорожного полотна запланирован на следующий год с завершением к концу 2026-го.
Этот перекрёсток связывает улицы Анны Щетининой, Выселковую, Днепровскую и Бородинскую и является одним из наиболее загруженных в районе Снеговая Падь. В рамках развития транспортной сети столицы ДФО власти проектируют изменения, которые должны улучшить разделение транспортных потоков и повысить безопасность движения как для водителей, так и для пешеходов. Все работы по реконструкции перекрёстка выполняет компания-подрядчик «СпецСУ», работающая по заказу городской администрации.
В микрорайоне уже выполняется капитальный ремонт улицы Адмирала Горшкова с расширением до двух полос для выезда на объездную дорогу между Седанкой и Патроклом. Также по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» проводится комплексный ремонт улицы Анны Щетининой. Там обновляют проезжую часть и тротуары на участке от пересечения с Адмирала Горшкова до дома номер 26, а также ремонтируют часть Адмирала Горшкова от пересечения улиц Русская и Бородинская до поворота на Анны Щетининой. Отдельно на днях завершено обустройство тротуаров, ведущих от микрорайона «Изумрудный» к району Снеговая Падь.
Начало реконструкции перекрёстка запланировано на осень текущего года. Но это будут подготовительные работы. Основные дорожные изменения станут заметны в следующем году. По проекту создадут иную конфигурацию проезжей части: предусмотрена дополнительная полоса для съезда с улицы Анны Щетининой на улицу Бородинскую. Те автомобили, которые будут поворачивать с Выселковой на Анны Щетининой, смогут пользоваться крайней правой полосой для непрерывного движения с организованным съездом на поворотную полосу до светофора.
Для пешеходов оборудуют новые тротуары и наземные переходы, а на пересечении улиц Анны Щетининой, Днепровской и Бородинской появятся два островка безопасности, обеспечивающие непрерывное пешеходное пространство. Также установят знаки движения и нанесут разделительные полосы между встречными потоками транспорта.
Микрорайону Снеговая Падь уделяется системное внимание: за последние три года там появился благоустроенный парк, построены детский сад и жилой дом для военнослужащих, открыт полицейский опорный пункт, создана спортивная площадка и отремонтированы два пришкольных стадиона. Помимо этого, обновляются придомовые территории по разным адресам, а сети водоснабжения, отопления и наружного освещения передаются на обслуживание муниципалитету.