WSJ: Украина готова признать контроль РФ над новыми регионами, но не юридически

Украинские власти готовы рассмотреть вопрос о признании контроля Российской Федерации над новыми регионами де-факто, но не хотят оформлять юридическое признание. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на украинских и европейских чиновников.

Согласно информации издания, Украина может согласиться признать фактический контроль России над территориями, однако не намерена предоставлять юридическое оформление этого признания.

— Украина готова рассмотреть вопрос о признании фактического контроля России, но не готова предоставлять России юридическое признание этих территорий, — говорится в статье.

В понедельник, 18 августа, в Белом доме в Вашингтоне состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В рамках встречи политики сделали множество значимых заявлений. «Вечерняя Москва» собрала главные из них.

Незадолго до саммита появились сообщения о том, что Трамп считает признание Украиной всего Донбасса частью России важным шагом к быстрому заключению мира. Позже Зеленский отверг это предложение.

