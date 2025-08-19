Ричмонд
Яблочный Спас 2025: народные традиции, приметы и запреты праздника

19 августа православные христиане отмечают Яблочный Спас (Преображение Господне) — один из трех главных летних праздников, завершающих жатву. В этот день в церквях освящают яблоки, виноград и другие плоды, благодаря Бога за урожай.

Главные традиции праздника.

В корзину для освящения принято класть яблоки, груши, сливы, виноград и колосья пшеницы.

Первыми пробуют освященные фрукты, часть урожая раздают нуждающимся.

Хозяйки пекут пироги с яблоками, блины и готовят варенье.

На праздничный стол подают блюда с яблоками, мед и рыбу — в этот день Успенский пост несколько ослабляется.

Что запрещено делать в праздник.

В Яблочный Спас не рекомендуется работать в поле — день следует посвятить молитве и отдыху. Под запретом ругань и сквернословие, так как праздник символизирует духовное очищение. По старой традиции, до освящения в церкви не едят яблоки — особенно это важно для родителей, потерявших детей. Также в этот день не убивают насекомых — согласно поверью, муха, севшая на руку, приносит удачу.

Народные приметы на погоду.

Погода в этот день считается предвестником осени:

Солнечный день предвещает сухую осень;

Дождь указывает на дождливый сезон;

Холодная погода предсказывает ранние заморозки;

Если журавли начинают улетать — зима придет рано. Обильный урожай яблок сулит сытый следующий год.

После Яблочного Спаса начинается строгий Успенский пост, который продлится до 28 августа — дня Успения Пресвятой Богородицы. Как говорили в старину: «На Спас и нищий яблочко съест» — подчеркивая важность щедрости и милосердия в этот праздник.