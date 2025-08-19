Яблочный Спас 2025: народные традиции, приметы и запреты праздника

В Яблочный Спас не рекомендуется работать в поле — день следует посвятить молитве и отдыху. Под запретом ругань и сквернословие, так как праздник символизирует духовное очищение. По старой традиции, до освящения в церкви не едят яблоки — особенно это важно для родителей, потерявших детей. Также в этот день не убивают насекомых — согласно поверью, муха, севшая на руку, приносит удачу.