Яблочный Спас 2025: народные традиции, приметы и запреты праздника

19 августа православные христиане отмечают Яблочный Спас (Преображение Господне) — один из трех главных летних праздников, завершающих жатву. В этот день в церквях освящают яблоки, виноград и другие плоды, благодаря Бога за урожай.
Главные традиции праздника.
В корзину для освящения принято класть яблоки, груши, сливы, виноград и колосья пшеницы.
Первыми пробуют освященные фрукты, часть урожая раздают нуждающимся.
Хозяйки пекут пироги с яблоками, блины и готовят варенье.
На праздничный стол подают блюда с яблоками, мед и рыбу — в этот день Успенский пост несколько ослабляется.
Что запрещено делать в праздник.
В Яблочный Спас не рекомендуется работать в поле — день следует посвятить молитве и отдыху. Под запретом ругань и сквернословие, так как праздник символизирует духовное очищение. По старой традиции, до освящения в церкви не едят яблоки — особенно это важно для родителей, потерявших детей. Также в этот день не убивают насекомых — согласно поверью, муха, севшая на руку, приносит удачу.
Народные приметы на погоду.
Погода в этот день считается предвестником осени:
Солнечный день предвещает сухую осень;
Дождь указывает на дождливый сезон;
Холодная погода предсказывает ранние заморозки;
Если журавли начинают улетать — зима придет рано. Обильный урожай яблок сулит сытый следующий год.
После Яблочного Спаса начинается строгий Успенский пост, который продлится до 28 августа — дня Успения Пресвятой Богородицы. Как говорили в старину: «На Спас и нищий яблочко съест» — подчеркивая важность щедрости и милосердия в этот праздник.