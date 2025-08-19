Эксперт объяснил, почему ремонт машин в России становится дороже

По данным статистики, средний возраст популярных моделей на рынке уже достиг 9,9 лет — на 8 месяцев больше, чем год назад. Гайдукевич подчеркнул, что 10 лет для автомобиля — серьезный срок. Даже если водитель ездит умеренно — около 20 тысяч км в год, за 10 лет машина накрутит 200 тысяч км. При таком пробеге может выйти из строя что угодно: подвеска, вариатор, двигатель. А ремонт этих узлов обходится недешево.