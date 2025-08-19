Власти Новосибирска обсуждают дату открытия метро «Спортивная» в сентябре

На сегодняшний день готовность объекта оценивается в 99%. Завершен монтаж навигации и указателей для удобства пассажиров, также проводятся тестовые остановки поездов. В июне глава города, Максим Кудрявцев, подчеркнул важность завершения строительных работ к 1 сентября.