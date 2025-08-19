Власти Новосибирска обсуждают дату открытия метро «Спортивная» в сентябре

Политики контролируют завершение работ на станции, открытие которой сибиряки ждут не первый год.
В новосибирской мэрии следят за финальным этапом строительства станции метро «Спортивная». Открытие запланировано на сентябрь 2025 года, при этом точная дата пока уточняется.
На сегодняшний день готовность объекта оценивается в 99%. Завершен монтаж навигации и указателей для удобства пассажиров, также проводятся тестовые остановки поездов. В июне глава города, Максим Кудрявцев, подчеркнул важность завершения строительных работ к 1 сентября.
Следует отметить, что возведение этой станции, сопряженное с трудностями, началось в Новосибирске еще в 2019 году. Первоначальные сроки ввода в эксплуатацию неоднократно корректировались.