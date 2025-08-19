Частный перевозчик восстанавливает в Омске автобусный маршрут № 470

В Омске будет восстановлен некогда популярный автобусный маршрут № 470 («Романенко»— «ДСК-2»). Как и прежде, он будет ходить через центр города. О намерении возродить маршрут заявил частный перевозчик Анатолий Войтенко.
Как сообщил Войтенко порталу NGS55, на маршрут выйдут новые автобусы «ПАЗ вектор некст». Они будут ходить через улицы 10 лет Октября, Гагарина, Интернациональная, Красный путь с выездом на мост имени 60-летия ВЛКСМ. Запустить маршрут планируется через месяц.
Маршрут № 470 прекратил свое существование в 2023 году, после транспортной реформы, изгнавшей маршрутки из центра города. Ранее его обслуживал тот же частный перевозчик.