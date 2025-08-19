Частный перевозчик восстанавливает в Омске автобусный маршрут № 470

Как сообщил Войтенко порталу NGS55, на маршрут выйдут новые автобусы «ПАЗ вектор некст». Они будут ходить через улицы 10 лет Октября, Гагарина, Интернациональная, Красный путь с выездом на мост имени 60-летия ВЛКСМ. Запустить маршрут планируется через месяц.